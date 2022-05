Emmen schiet overvol Ter Apel te hulp met honderd bedden

In de sporthal in de wijk Bargeres in Emmen worden vannacht en morgennacht maximaal honderd asielzoekers opgevangen. Daarmee schiet de gemeente Emmen het aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Dat dreigt wederom over te lopen en zit momenteel helemaal vol.

Sommige asielzoekers in Ter Apel hebben de afgelopen nacht op stoelen doorgebracht omdat er geen bedden meer over waren. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vreest dat mensen deze nacht zelfs in de buitenlucht moeten slapen. Er werden vandaag namelijk tweehonderd nieuwe asielzoekers verwacht in Ter Apel. Teveel om allemaal onderdak te bieden.

Om de druk bij het aanmeldcentrum weg te nemen, schiet Emmen vandaag en morgen te hulp met de locatie aan de Calthornerbrink. "In Ter Apel loopt het keer op keer over. Vanavond gaat dat ook gebeuren", legt burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen uit. "We hebben al in een eerder stadium aangegeven: als we iets kunnen betekenen, geef dat aan. Vanmiddag kreeg ik een telefoontje. We hadden de sporthal in Bargeres nog beschikbaar."

Asielzoekers in buitenlucht

Vorige week dinsdag moesten tientallen asielzoekers aanvankelijk de nacht in de buitenlucht doorbrengen, omdat er geen plaats meer was voor hen in het aanmeldcentrum. Na persoonlijk ingrijpen van staatssecretaris Van der Burg (VVD) van Justitie en Veiligheid werden de asielzoekers alsnog binnengelaten, zodat ze de rest van de nacht konden doorbrengen in kantoorruimtes.

Voor Van der Burg was dit aanleiding Veiligheidsregio Groningen te verzoeken crisisnoodopvang te regelen . Dat leidde ertoe dat honderd asielzoekers vanuit Ter Apel konden worden ondergebracht in Heerenveen. Nog eens honderd anderen konden voor één nacht terecht in de Eurohal in Zuidbroek . Emmen volgt dus in dat rijtje.