Drenthe Toen #32: Militaire muziek en katknuppelen

Nu dierenmishandeling, toen volksvermaak. Amateurhistoricus Henk Luning uit Assen dook in de lugubere wereld van Drentse dierenspelen. De jeugdherinnering van Wiebe Kruijer gaat over de grote voorjaarsschoonmaak.02.05 - Tweehonderd jaar geleden kreeg ieder Nederlands infanterieregiment een eigen muziekkorps. Majoor Tijmen Botma vertelt over de Noordelijke Johan Willem Frisokapel.13.28 - Old Neis! Aaldert Oosterhuis duikt de oude kranten in op zoek naar oud nieuws over paasbulten.18.40 - We doken in het RONO-op reis-archief voor een reportage over het Melkwegpad in Hooghalen.21.12 - Nóg een RONO-fragment. Hoe vierde een gezin uit Borger vroeger Pasen?23.51 - Op 4 en 5 mei openen huizen in Assen en Emmen waar vroeger Joodse mensen woonden hun deuren voor een bijzonder kijkje in het verleden.37.52 - Tegenwoordig onvoorstelbaar, maar jaren geleden was het in Drenthe heel normaal om dieren te martelen om het volk te vermaken. Henk Luning vertelt over onder meer katknuppelen en ganstrekken.44.49 - Op bezoek bij het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Directeur Hendrik Hachmer geeft ons een rondleiding.55.44 - Zoals iedere week sluiten we deze podcast af met een verhaal van Wiebe Kruijer. Robbert Oosting draagt voor uit het werk van de schrijver.Majoor Tijmen Botma - chef-dirigent Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem FrisoHenk Luning - amateurhistoricusHendrik Hachmer- directeur Veenkoloniaal MuseumSophie TimmerDe podcast van Drenthe Toen is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.We zijn ook te vinden op onder meer Pocket Casts TuneIn en Podbean Genoten van Drenthe Toen? Abonneer je ook op onze Drenthe Sportcast over de (amateur)sport in Drenthe, en op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Tot slot hebben we DrentheDoc waarin we mooie (oude)radioreportages en -documentaires opnieuw beschikbaar maken, maar nu als podcast.