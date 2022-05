Burgemeester Emmen: 'Druk op de ketel houden voor structurele oplossing Ter Apel'

Burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen heeft geen goed woord over voor gemeenten die 'wegduiken' als het gaat om de opvang van asielzoekers. Emmen vangt in een sporthal in de wijk Bargeres voor twee nachten honderd vluchtelingen op, om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten.

"Even voor de goede orde: wij hebben een indrukwekkende opsomming als het gaat om de opvang van vluchtelingen", verduidelijkt Van Oosterhout. Emmen heeft een asielzoekerscentrum in Emmen-Zuid, waar vluchtelingengezinnen worden opgevangen. Deze locatie wordt momenteel uitgebreid.

Ook zijn eerder Afghaanse vluchtelingen opgevangen in het voormalige Fletcher Hotel aan de Van Schaikweg. Daar wordt nu onderdak geboden aan Oekraïners. "Er zijn gemeentes op de schaal van Emmen, die echt veel minder opvangen", aldus de Emmer burgemeester.

Telefoontje

Van Oosterhout werd gistermiddag gebeld door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) of Emmen kon bijspringen in de crisisopvang wat betreft het overvolle Ter Apel, dat in buurgemeente Westerwolde ligt. "We hebben al in een eerder stadium onze hulp aangeboden. We zijn een gastvrije gemeente. Dus als we wat kunnen betekenen als goede buurman, geef dat dan aan, hebben we gezegd."

Emmen had de sporthal in Bargeres nog achter de hand. "Die was nu vrij leeg als het gaat om verenigingen die er gebruik van maken. We moesten snel handelen, en konden niks doen met informatiebijeenkomsten of iets dergelijks. Ik vraag ook om begrip van de buurt. Wij rekenen niet op overlast. Het COA beveiligt de locatie."