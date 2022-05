Wethouders De Wolden beëdigd: nieuwkomers trots op benoeming

Het nieuwe college van gemeente De Wolden is vanavond beëdigd. Gerrie Hempen-Prent en Egbert van Dijk van Gemeentebelangen blijven op hun vertrouwde stekje zitten. Mark Turksma (PvdA) en Albert Haar (D66) maken hun debuut als wethouder. En dat is een eer, vinden beide politici.

"Dit had ik in eerste instantie niet zien aankomen", vertelt Turksma. "De enige stap die je hierna nog kan maken is burgemeester worden", grapt hij. "Het was de wens van Gemeentebelangen om met meer dan één partij een coalitie te vormen. Ik denk dat het een diverse ploeg is geworden, nu moet ik een bestuurdersrol gaan invullen en daar heb ik veel zin in."

Collega Haar is ook blij met zijn benoeming. Hoewel hij aangeeft nooit de ambitie te hebben gehad om wethouder te worden, doet het hem wel wat. "Ik heb twaalf jaar in de raad gezeten, in best een bescheiden positie met onze kleine partij. Ik ben er nooit met de verwachting ingestapt dat ik wethouder zou worden, maar ik zie het wel als een hele mooie uitdaging."

Parttime wethouder

En een uitdaging wordt het zeker, want Haar gaat parttime aan de slag. Iets wat oud-wethouder Jan van 't Zand van Gemeentebelangen van 2014 tot en met 2018 ook heeft gedaan. En dat was best lastig, want uiteindelijk werkte hij fulltime. Haar maakt zich daar nog geen zorgen over. "Het college ging toen van 3 naar 2,5 wethouders. Nu groeien we juist van 3 naar 3,5. Ik kan wel heel enthousiast over dingen worden, dus ik moet mezelf soms wel een beetje remmen. Dat gaat vast lukken."

De inwoner van Zuidwolde gaat zich de komende jaren focussen op de dienstverlening van de gemeente. Die is goed, maar kan nog beter, zo is de ambitie. "In heel veel opzichten loopt het prima, maar het is de bedoeling dat we inwoners nog meer betrekken bij onze keuzes als bestuurders van de gemeente. We moeten nog zichtbaarder worden en daar ga ik mee aan de slag."

De gemeente De Wolden is in 2023 de culturele gemeente van Drenthe en bestaat daarnaast ook nog eens 25 jaar. Op het gebied van cultuur gaat hij zich ook inzetten. "We zijn een bloeiende gemeente en dat gaan we ook laten zien."

Minima steunen

Turksma gaat zicht ontfermen over onderwijs, bereikbaarheid en de sociale thema's in De Wolden. De eerste uitdaging voor hem zijn de problemen oplossen waar de minima mee kampen. "Mijn eerste ambitie is om te kijken hoe we lage inkomens tegemoet kunnen komen met de stijgende energieprijzen en de aanhoudende inflatie. Daarnaast kijk ik er heel erg naar uit om aan de slag te gaan met het sociaal domein. Hopelijk kunnen we daar verbeteringen in doorvoeren."