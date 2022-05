'Het echte probleem is niet waar je wel of niet boort, ons probleem is hebzucht'

Bewoners van de omgeving van Wilhelminaoord en Vledderveen verzamelden zich vanavond bij de informatiebijeenkomst over gaswinning in het gebied. Waar ze aan de ene kant met veel vragen zitten, vrezen ze aan de andere kant dat het allemaal al beklonken is. De grootste zorg: dat zij aan het einde de rekening betalen van de gevolgen van gaswinning.

"Ik maak me vooral zorgen om de veiligheid. Ik wil graag weten hoe het zit met eventuele verzakkingen zoals ook in Groningen", zegt inwoner Tjaart die met zijn notitieblok in de hand naar de bijeenkomst is gekomen.

Een andere inwoner ondervraagt de projectleider van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) "Hoe kan het dat er vanuit het Unesco-gebied niet recht naar onder kan worden geboord maar wel schuin vanaf de zijkant? Het gevaar op verzakkingen is dan toch even groot?"

"Er blijven natuurlijk heel veel vragen over", vertelt Rikkert Zuidveld, inwoner van Vledderveen. "Toch heb je als inwoner vaak het idee: het is al beklonken. Terwijl hier wordt uitgelegd hoeveel stappen er nog worden genomen voordat het zover is, krijg je toch wel de indruk dat ze al ergens hun oog op hebben laten vallen."

'Cijfers als houvast'

Kars-Jan Klok woont net over de grens in Friesland. Ook daar reikt het veld. "Ik houd van de concrete cijfers uit het rapport. Dat geeft me houvast. Ook richting het ministerie. Je kan zeggen: het voelt niet goed, maar daar gaat een ministerie niet iets voor afblazen. Een rapport met concrete cijfers is iets waar je iets mee kan, daar kun je eventueel ook iemand mee om de oren slaan als er iets niet klopt."

Zuidveld: "Je hebt als leek heel weinig zicht op de kans op bodemdaling of aardbevingen. Er wordt gezegd dat de kans met zo'n kleiveld aanzienlijk kleiner is dan met een groot veld. Maar je moet ze dan blind vertrouwen en daar zijn we niet zo goed meer in met Groningen in ons achterhoofd."

Hebzucht