Djammen: GIRLSGIRLSGIRLS, stevige rock met een vrouwelijke knipoog

En dat publiek groeit. "Right place, right time, plus veel inzet, plus weinig slaap, plus leuke liedjes", somt Lenard op. "En ik denk dat de lol er wel afstraalt bij ons", vult Geosy aan. "Tenminste, we proberen heel veel lol te hebben met elkaar en ook met het publiek." Het is allemaal 'leuk', vinden ze. "Vanaf het moment dat we met elkaar in de bus zitten is het al leuk en dat blijft het ook voor some reason gewoon de hele tijd. Optreden is leuk en liedjes maken is leuk en clips schieten is leuk", glimt Lenard.