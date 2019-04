Tbs voor moordenaar van Jack van der Zee met twee jaar verlengd

B. bracht in november 2011 Jack van der Zee uit Ruinen om het leven. Hiervoor werd hij door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging.Marco B. wordt behandeld in de Van Mesdagkliniek in Groningen. Zijn behandelaars zijn erg tevreden over de vorderingen die hij maakt, maar verwachten dat de behandeling nog minstens twee jaar duurt. De tbs-maatregel ging twee jaar geleden in, nadat B. zijn gevangenisstraf had uitgezeten.De Hoogevener bracht Van der Zee in november 2011 met zeven messteken om het leven. Dit deed hij nadat de man uit Ruinen hem begon te zoenen. Het slachtoffer werd de volgende dag door zijn vader gevonden. Die was naar zijn woning gegaan, omdat hij niet was komen opdagen op zijn werk.B. nam na de moord ook de auto, gsm, laptop en televisie van het slachtoffer mee. B. is zwakbegaafd, heeft psychische problemen en was ten tijde van de moord drugsverslaafd. De man werd door deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.