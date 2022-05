Reddingsactie voor roek in nood in Klazienaveen

Brandweerlieden hebben vanavond in Klazienaveen een roek uit zijn benarde positie bevrijd. De vogel raakte verstrikt in een stuk plastic en kwam daarmee vast te zitten in een boom aan de De Schoepen.

Een omwonende had de roek in de ochtend al zien zitten, maar dacht dat vogel later op de dag wel gevlogen zou zijn. Dat bleek niet het geval. Toen de vogel in de avond nog op precies dezelfde plek zat, werd de dierenambulance ingeschakeld.