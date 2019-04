Dit onderwerp gaan RTV Drenthe en andere redacties onderzoeken

Met 713 stemmen werd deze pitch van Jakoba Gräper overduidelijk de winnaar. Zij wil onderzocht hebben hoe het kan dat de overheid in haar ogen enerzijds de bevolking moet beschermen, maar anderzijds Nedmag faciliteert om haar werkzaamheden voort te zetten.Volgens Gräper brengt Nedmag veel schade toe aan mens en milieu, maar kan het ministerie het bedrijf niet objectief beoordelen vanwege een eigen financieel belang.Arne van der Wal van Follow the Money zegt dat dit onderzoek niet alleen betrekking op Groningen en Drenthe heeft. Hoewel de achtergrond van de zoutwinning in Friesland en Overijssel anders is, hebben de vier provincies wel allemaal te maken met de problemen van deze delfstofwinning. "Het is veel minder belicht dan de gaswinning."Nedmag wint zout langs de Gronings-Drentse grens bij Borgercompagnie. Inwoners van Zuidlaarderveen en Kiel-Windeweer maken zich hier zorgen over. Zij vrezen onder meer voor zogehetenDat zijn diepe kuilen door plotselinge verzakkingen.Pitches die het niet redden, gingen onder meer over het effect van windmolens, het ijsbaandossier in Hoogeveen en de Drentse glasvezelinitiatieven.