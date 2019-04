Meten = Weten niet verrast door lelie-uitspraken minister

De burgers presenteerden een maand geleden de resultaten van een eigen onderzoek naar bestrijdingsmiddelen rondom lelievelden. Ze troffen 57 soorten bestrijdingsmiddelen aan in de bodem en oppervlaktewater. Landbouwminister Carola Schouten schreef in een brief aan de Tweede Kamer dat de bestrijdingsmiddelen geen bedreiging vormen.De uitspraken zijn geen reden voor de Westervelders om zich minder zorgen te maken. "Onze ongerustheid is niet weg. Het ligt niet aan de boeren hoor, zij houden zich aan de wet. Niemand weet alleen nog wat tien, twintig of dertig stoffen samen bij elkaar voor effect hebben. Dat is nog nooit onderzocht", vertelt Rob Chrispijn van Meten = Weten.Chrispijn trekt de vergelijking met meeroken, dat in het verleden heel gewoon gevonden werd. "In een kamer een sigaret opsteken is in vrij korte tijd asociaal geworden, terwijl dat vroeger volkomen normaal was. Het is belachelijk dat we in het buitengebied moeten accepteren dat er zo veel bestrijdingsmiddelen in onze tuin zitten."Vooral die opeenstapeling van verschillende soorten bestrijdingsmiddelen baart Meten = Weten zorgen. Onderzoek naar die effecten is erg duur. "De industrie heeft er geen belang bij om dat te onderzoeken en er zijn bijna geen onafhankelijke laboratoria. Het is een soort patstelling, totdat de overheid onderzoek zou laten doen naar die opeenstapeling", aldus Chrispijn.De reactie van minister Schouten noemt Chrispijn teleurstellend, maar begrijpelijk. "We hebben een gesprek met haar gehad, waarin ze aangaf af te moeten gaan op wetenschappelijk rapporten. Dat snap ik wel, maar we kunnen niet zeggen dat het nu allemaal veilig is."