File voor de wasstraat door zandstorm en Saharazand

De harde wind van gisteren zorgde voor zandstormen en vanochtend viel er ook nog eens Saharazand naar beneden toen er een paar druppels regen in Zuidoost-Drenthe vielen. Omstandigheden waarbij de auto al snel onder een laag zand zit.“Hij is er wel even aan toe”, zegt een jonge bestuurder die na even wachten aan de beurt is. Hij heeft nog niet afgerekend of de medewerkers van de wasstraat beginnen al met de voorbehandeling. Daarna neemt een grote machine het over en een paar minuten later is de originele witte kleur van het voertuig weer zichtbaar.De uitgebreide voorwas is typisch iets voor het Noorden, zegt Schulte. “In andere delen van het land zie je dat veel minder, maar hier hechten de mensen er echt aan. We zijn continu met vier mensen bezig. Het is druk, maar het is ook wel heel mooi, we zitten samen echt in een flow.”