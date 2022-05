Fabrikant Intergas uit Coevorden wil simpele warmtepomp voor installatie

Een hybride pomp is een combinatie van een warmtepomp en een cv-ketel. Zo'n apparaat gebruikt ongeveer 60 procent minder gas dan de traditionele cv-ketel. "De hybride pomp neemt het verwarmen van de woning over zolang het buiten boven de 0 graden is", zegt Cool. "Daardoor hoef je ook geen andere ingewikkelde dingen te doen zoals isolatie, want dat is een grote opgave. Je hoeft alleen maar een 'buiten-unit' neer te zetten en die aansluiten op de cv-ketel binnen. Ook moeten de radiatoren in orde zijn. Als dat het geval is, verdien je de investering in een paar jaar terug."