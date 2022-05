Onzekerheid over kazerne Havelte: 'Personeel mogelijk naar elders'

Het is mogelijk dat personeel van de kazerne in Havelte naar een andere kazerne moet, zodra de kazerne van Assen gesloten is. Dat beangstigt provinciebestuurder Henk Brink.

Afgelopen vrijdag liet staatssecretaris van Defensie, Christophe van der Maat, in een brief aan de Tweede Kamer weten de Johan Willem Frisokazerne in Assen toch echt te willen sluiten. De werkgelegenheid moet wel blijven in Drenthe, want de militairen verhuizen naar de Johannes Post Kazerne in Havelte.

"We zijn trots op de kazerne in Havelte", zegt Brink. Maar er zijn wel wat zorgen bij de bestuurder. "Wat gaat er gebeuren met het huidige personeel van de kazerne in Havelte? Daar lezen en horen we nog niets over. Het zou kunnen dat mensen van Havelte naar elders moeten."

Banenverlies

"Wij gaan voor behoud van de kazerne in Assen", zegt Brink. Het is inmiddels wel duidelijk dat de provincie er niet blij mee is. Sluiting van de kazerne betekent het verlies van 1.000 directe arbeidsplaatsen, 500 opleidingsplaatsen en de daarbij behorende indirecte werkgelegenheid in de regio van Assen. Daarbij wordt ook veel gewezen op het stopzetten van de gaswinning door NAM in Drenthe, wat ook leidt tot banenverlies.

Overleg

Vrijdag staat een overleg op de agenda met de staatssecretaris. Daar schuiven ook de commissaris van de Koning van Overijssel en de gemeente Steenwijkerland bij aan. "Dat de commissaris van de Koning van Overijssel zich druk maakt over de kazerne in Assen zegt genoeg", aldus Brink.