Waterschap Vechtstromen zet drones in vanwege gebruik pesticiden

Tijdens de pilot vlogen er tussen de veertig en vijftig drones over het Drentse landschap. “Hiermee kunnen we beter zien wanneer er iets mis is met het gebruik van pesticiden, zoals Roundup”, vertelt Jan van Hoek, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap.Aan de hand van het beeldmateriaal dat de drones maken, kunnen misdrijven zoals overmatig gebruik van pesticiden, aangetoond worden. “Beelden waar geen misdrijf op staat worden natuurlijk verwijderd.” Dit moet volgens de AVG privacy wet. De drones kunnen tijdens een toezicht zowel foto’s als video’s maken.“Om met de drones te mogen vliegen hebben we best wel wat moeten doen”, zegt Van Hoek. Het waterschap heeft de vergunningen voor de drones bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vandaan. Om aan de eisen van de ILT te voldoen moesten de twee drone-piloten speciaal een opleiding volgen om te mogen vliegen.Het blijft niet bij alleen toezicht en handhaving van landbouw. Vechtstromen onderzoekt ook nog of er misschien met warmtecamera’s op de drones gewerkt kan worden. “Hiermee kunnen we precies zien waar de bron van de pesticiden zit.”Ook wordt er overwogen om ook tijdens inspecties van dijken gebruik te maken van drones. “Dijklichamen kunnen op deze manier beter geïnspecteerd worden.” Op deze manier wil Waterschap Vechtstromen voorkomen dat er te veel pesticiden in het water terechtkomen.Bij andere waterschappen worden drones ook gebruikt om windmolens te controleren voor onderhoudsdoeleinden. "Misschien dat we dat ook kunnen gebruiken in Drenthe om gebouwen te controleren.”