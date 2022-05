Medicijnen-vervoerder Alliance vertrekt uit Meppel: 210 banen verdwijnen

Medicijnen-vervoerder Alliance Healthcare gaat de komende jaren flink inkrimpen in Meppel. De focus komt op een nieuw te bouwen distributiecentrum in het Brabantse Veghel, waardoor in Meppel 210 banen verdwijnen.

Alliance Healthcare heeft nu een distributiecentrum aan de Industrieweg in Meppel. Dat wordt stap voor stap afgebouwd en zal in 2024 gesloten zijn omdat Alliance meer activiteiten op één plek wil samenvoegen. In Veghel wordt dit jaar een nieuw hoofdkantoor en distributiecentrum geopend. Deze week zijn de vergunningen aangevraagd voor daar een tweede nieuw distributiecentrum te bouwen, waar de afdeling in Meppel naartoe verplaatst wordt.

"Wij verpakken en vervoeren medicijnen. Die markt is volop in beweging en daarom moeten wij continu verbeteren", zegt Alliance-directeur Kalman Petro. "Wij zijn op dit moment vrij versnipperd met allerlei vestigingen door het hele land. Door het samen te voegen in Veghel kunnen we sneller inspringen op veranderingen. We kunnen gerichter automatiseren, optimaliseren en ruimte creëren voor groei."

Er is onderzocht om alles te concentreren in Meppel, maar er is toch voor Veghel gekozen omdat het dichter op de grens zit. "Uiteindelijk is Veghel uit de bus gekomen omdat we niet alleen nationaal, maar ook internationaal vervoeren. Dat is jammer want we hebben een enorme historie in Meppel", aldus Petro.

210 medewerkers

De 210 medewerkers van het distributiecentrum in Meppel mogen mee naar de nieuwe vestiging in Veghel, maar directeur Kalman Petro begrijpt dat dit een lastige zaak is. Veghel ligt meer dan 150 kilometer verderop. "Ik ben mij bewust van de impact die de verhuizing op onze medewerkers en hun gezinnen heeft", aldus Petro, die zelf naar Meppel ging om het slechte nieuws mede te delen aan het personeel. "Dat was voor sommige een enorme klap en een verrassing."

"Die 210 mensen mogen wat mij betreft mee naar Veghel. Er is werk genoeg", vervolgt Petro. "Maar de afstand is groot. Dat realiseer ik me. Een aantal heeft aangegeven mee te willen verhuizen, een groter aantal vindt dat heel lastig. Dat begrijp ik want het is niet makkelijk om zomaar van Meppel naar Veghel te gaan."

Naar verwachting is het nieuwe pand in 2024 klaar. Tot die tijd wordt met elke medewerker gesproken. "Twee jaar is nog ver weg, dus we hebben voldoende tijd. Wij gaan hen persoonlijk en actief begeleiden in de verandering en gaan ervoor zorgen dat medewerkers die niet mee kunnen verhuizen zo goed mogelijk begeleid worden naar een nieuwe baan."

Chauffeurs blijven