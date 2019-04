De geschiedenis van 75 jaar bevrijding komt naar je toe in de vrijheidsexpress

Het is nu nog een pilot, want er moet aan de vrijheidsbus nog wel het één en ander worden aangepast. Maar het idee slaat aan volgens Leonie Durlinger van Nationaal Comité 4 en 5 mei. "Gemeenten zijn heel blij dat de bus volgend jaar langs gaat komen. Ze hebben ook nog wensen en daar zullen we zoveel mogelijk gehoor aan proberen te geven."Stoelen in de kleuren van de Nederlandse vlag, grote schermen waar films op kunnen worden vertoont, een podium met spotlight, op de ramen een fotocollage en post-it's over vrijheid: de bus onderscheidt zich nu al van de andere bussen. "Hij is nog wel wat saai", grapt Gerrit Kamstra cultureel projectleider van de Provincie Drenthe. Maar de bus wil hij volgend jaar graag inzetten in de de provincie. "De bus heeft vooral heel veel informatie over 75 jaar vrijheid en mensen kunnen hun eigen informatie er kwijt als ze dat willen."Aan de 'kaalheid' komt volgens hem snel verandering door het uitgebreide programma waaraan gewerkt wordt. "We hebben nog een jaar te gaan, maar we weten wel dat heel veel instellingen belangstelling hebben: een Drents archief, scholen, bibliotheken, de plaatselijke 4 en 5 mei comités en het Bevrijdingsfestival Drenthe. Het is heel divers. We proberen dat allemaal een beetje te bundelen en een deel daarvan is straks te zien en te horen in deze bus."Het initiatief voor de bus komt van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. "Over het algemeen is er al heel veel activiteit en de bus kan juist een manier zijn om met de content die er al is naar mensen te komen die dat anders niet zouden zien. Dus scholieren of mensen die gewoon een markt bezoeken. Met de bus komen we net op andere plekken", vertelt Durlinger."Ook voor mindervaliden is het een goede oplossing," vult Kamstra aan. "We kunnen de bus ook bij instellingen zoals een ziekenhuis of een ouderencentrum neerzetten zodat ook zij straks hun informatie om de hoek kunnen op doen."