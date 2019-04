Djammen: Gierende garagerock van The Heck

'Who? The Heck!' heet het album. "De plaat beantwoordt zichzelf", lacht bassist René Katerbarg."Ik schrijf ze gewoon op de bank met een akoestische gitaar, eigenlijk heel saai", vertelt frontman Henri Sulmann. "Of nou ja, niet per sé saai: misschien wat beter aan te horen. Uiteindelijk gaan we er met de band mee aan de slag en dan werken we het uit." Van Sulmanns bank tot op de plaat hebben de nummers een hele transformatie doorgemaakt, maar het strakke garagekarakter blijft overeind.Dat de band een bepaalde snelheid heeft, blijkt niet alleen uit de muziek, maar ook uit de productie. "We gaan dus weer de studio in voor plaat twee", vertelt Sulmann. "De opnames hebben we gepland staan, de nummers zijn klaar, dus moet plaat twee er ook snel achteraan te rammen zijn. Wat betreft zit er nog aardig wat in het vat."Wanneer de tweede langspeler uit komt is nog niet duidelijk, maar dat hij komt staat volgens The Heck vast.