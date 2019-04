Leerlingen zetten schoolgebouw in Diever op Marktplaats: Bijna tien miljoen geboden

Damien Kragt is één van die leerlingen en verantwoordelijk voor de examenstunt. "Gisteravond bedacht ik opeens: we kunnen de school wel te koop zetten." Vanochtend werd nog even kort overlegd welke tekst er in de advertentie kwam te staan en daarna werd de school te koop gezet."Ik heb eerst vier jaar tl gedaan en nu doe ik nog twee jaar havo, dus ik zit er inmiddels al zes jaar. Dan moet er wel iets goeds bedacht worden!", vertelt Damien lachend.Met de biedingen op de school gaat het ook goed. Het openingsbod was tien cent, maar al snel liepen de bedragen op. "Zelfs één van de leraren heeft meegeboden." Inmiddels staat de stand op net geen tien miljoen euro. "Volgens mij is dit het maximale wat op Marktplaats kan."Wat de directeur van de grap vindt? "Hij vond het wel een leuke grap", vertelt Damien. "Maar verder dan dit mochten we niet gaan."Of Damien zelf een beetje relaxed de examens ingaat? "Qua cijfers sta ik er goed voor. Na dit jaar ga ik naar Zwolle om Bouwkunde te studeren, als het goed is."