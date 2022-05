Politie: 'Handjevol meldingen van drogering via naald bekend in Noord-Nederland'

Needle spiking, oftewel het drogeren via een naald. Het is een vrij nieuw fenomeen en moeilijk te bewijzen. Afgelopen zaterdag is de zeventienjarige Marit de Vries uit Smilde mogelijk gedrogeerd op het Mega Piraten Festijn in Borger. Komt het in Drenthe vaker voor?

De politie in Noord-Nederland zegt dat er inderdaad een aantal meldingen in het noorden van ons land bekend zijn van mensen die zeggen gedrogeerd te zijn door middel van een injectienaald. "Een stuk of vijf", laat een woordvoerder weten. Bij de spoedeisende hulp van de ziekenhuizen van Treant in Emmen en Isala in Meppel zijn geen patiënten bekend die via deze wijze gedrogeerd zijn. Bij de huisartsenposten in Drenthe zien ze tijdens de avonden, nachten en weekenduren ook geen patiënten binnenkomen die te maken hebben met needle spiking.

Moeilijk te bewijzen

Het zeventienjarige meisje dat mogelijk gedrogeerd is op het festival is met de ambulance naar het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen gebracht. Daar is een urinetest gedaan die moest uitwijzen of ze inderdaad drugs in haar lichaam had. Op het moment van testen was haar urine schoon. Wel heeft ze het vermoeden dat ze ketamine ingespoten heeft gekregen, omdat dit goedje ook snel uit je lichaam verdwijnt.

Om privacyredenen kan het ziekenhuis niet op deze individuele kwestie ingaan. De woordvoerder van het ziekenhuis liet weten geen eerdere gevallen te hebben gehad van mensen die mogelijk gedrogeerd zijn met een injectienaald.

Ook de politie zegt dat het moeilijk te bewijzen is als je op deze manier gedrogeerd wordt, omdat de drugs snel uit je lichaam is.

Motief is een raadsel

Het Trimbos Instituut weet nog vrij weinig over deze wijze van drogering. Ze houden het in de gaten. "In Groot-Brittannië zijn er meer dan duizend meldingen gekomen van mensen die door middel van een naald gedrogeerd zijn", vertelt een woordvoerder van het Trimbos. "Daar onderzoekt een commissie de meldingen. Maar nergens is het bewezen dat het over needle spiking gaat."

Ook het motief van iemand die met een naald op zak onderweg gaat om iemand te prikken met een goedje wat het paardenmiddel ketamine of fentanil zou kunnen zijn, is onduidelijk. Is het de kick of doet iemand het om een ander te beroven? Of is het toch om iemand mee naar huis te nemen? Op dat laatste lijkt het volgens de woordvoerder van het Trimbos Instituut niet.

Aangifte doen

Wel benadrukt de woordvoerder dat deze vorm van drogering uiterst serieus genomen moet worden, ook om onderzoek te doen naar drugs. Daarnaast drukt hij slachtoffers op het hart om aangifte te doen.