Zelf wil Van der Most nog niets kwijt over de plannen. "Eigenlijk gaan we een compleet nieuw park opbouwen. We kijken wat nog gebruikt kan worden", geeft projectmanager Brink prijs. "Het attractieaanbod gaat iets terug. Je had er altijd een aantal vergelijkbare draaimolens, die keren niet allemaal terug. De glijbanen blijven."

Klimmen en klauteren

Op de vrijgekomen plekken wordt ingezet op 'nieuwe elementen die te maken hebben met spelen'. Spelen in de ouderwetse zin van het woord, dus geen ruimte vol gameconsoles. "Ouderwetse klim- en klautertoestellen", licht Brink een tipje van de sluier op. Ook de midgetgolfbanen lijken zich op te mogen maken voor een tweede leven.

Het nieuwe overdekte park moet voortborduren op het succesvolle concept uit het verleden en aangepast worden aan de wensen van nu. Of zoals Brink het zelf omschrijft: "Het is tijd dat de nieuwe generatie terugkomt in het speelparadijs."

Likje verf

Inmiddels is vanaf de buitenkant te zien dat er een nieuwe toekomst gloort voor het vermaarde kinderparadijs. "Er wordt geschilderd, er komt ander glas in aan de voorkant. De markante markiezen zijn er allemaal afgehaald, die zijn verweerd en worden hersteld." Het park moet zo doen denken aan de succestijden van Speelstad Oranje. "De kleurstelling zal wel iets anders worden."