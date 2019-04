Fans van Cuby staan centraal in expositie We Want More!!!

Oude foto's, brieven en schilderijen gemaakt door creatieve fans en zelfs een gebreide replica van de zwarte wollen trui die Muskee vaak bij optredens droeg. Het is een kleine greep uit de collectie die vanaf vandaag in het oude boerderijtje in het bluesdorp te zien is.De expositie is gemaakt voor en door echte fans van Cuby and the Blizzards. "Echte fans stonden altijd vooraan", vertelt Albert Haar van het C+B Museum. "Daarachter, in het midden, had je de mensen die óók voor het bier en de dames kwamen en achterin de zaal stonden mensen die alleen voor het bier kwamen."Enkele van die échte fans zijn door het museum over hun band met Cuby geïnterviewd en de beelden daarvan worden vertoond op zestien gloednieuwe televisieschermen, die aangeschaft konden worden door een gift van het Prins Bernhard Cultuurfonds.Onder die sprekers zijn Anneke Wijnhold, die als een soort particulier secretaresse de fanmail van de zanger beantwoorde, teamgenoot Luc Rengers, die met Muskee bij Achilles 1894 voetbalde, maar ook bekende liefhebbers zoals directeur van Herinneringscentrum Westerbork Dirk Mulder, directeur van het Drents Museum Harry Tupan en Annie ter Beek, weduwe van oud-commissaris van de Koningin Relus ter Beek."Dat is het mooie ervan. Iedereen kan fan van Harry zijn. In de muziek draait het om het gevoel, of je nou een bekend persoon bent of niet", vindt Haar. "Het is geweldig dat er zoveel mensen vandaag bij de opening aanwezig zijn."De gehele collectie is de moeite waard volgens de aanwezigen, maar Haar ziet in één instrument een pronkstuk: "In 1965 stapte voor dit boerderijtje een jongen uit een auto met een pianet bij zich. Dat is zo'n elektrisch pianootje dat je kunt vasthouden. Herman Brood was zijn naam en dat instrument staat hier nu ook in het museum. Dat is toch wel heel bijzonder."Twee bekende vrienden van Muskee verrichtten vanmiddag voor zo'n honderd aanwezigen de opening van de expositie. Drievoudig wereldkampioen zijspanracen Egbert Streuer kwam Grolloo binnenrijden met Riemer van der Velde, oud-voorzitter van Sc Heerenveen, in de zijspan. Via de motorsport leerden de twee Cuby kennen.Met de motorcoureur bouwde de blueszanger een vriendschap op. "Later toen we allebei naar Grolloo verhuisden ging we steeds meer samen doen, biljarten in café Hofsteenge bijvoorbeeld," blikt Streuer terug. "Op een gegeven moment reden we elke woensdag gewoon door de provincie en stopten we bij dingen die we interessant of mooi vonden. We vermaakten ons wel en gingen later samen op vakanties naar Kreta."De twee dorpsgenoten werden goede vrienden. "Ik hield wel van zijn muziek, maar hij wist veel meer van motorracen dan ik van de blues. Harry hield wel van motorrijden, maar hij had helemaal geen rijbewijs", grinnikt Streuer. Op de vraag of Cuby kon racen antwoordt de oud-wereldkampioen: "Hij had zo'n lage motor. Het ging hem niet om het racen."De expositie We Want More!!! is in ieder geval nog tot eind april 2020 te bekijken in het C+B Museum in Grolloo.