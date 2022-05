Assen blijft opknappen Noorderbegraafplaats nog jaren ondersteunen

De stichting Noorderbegraafplaats in Assen (SNBA) kan de komende jaren doorgaan met het onderhouden van de graven. De samenwerking met de gemeente Assen is vandaag met vijf jaar verlengd. En volgens wethouder Bob Bergsma (D66) komen er na deze vijf jaar nog vele jaren bij.

De stichting Noorderbegraafplaats Assen houdt zich bezig met het onderhouden en opknappen van de begraafplaats in het noorden van het Asserbos. Maar ze geven ook rondleidingen en vertellen daarbij het verhaal van de mensen die daar hun laatste rustplaats vinden.

'Nu bezig met onderhouden'

De stichting krijgt een jaarlijkse bijdrage van 1500 euro van Assen, vertelt Lukas Kwant van de stichting. "Daar kopen wij voornamelijk bouwmaterialen van om de begraafplaats mee op te knappen. De afgelopen acht jaar is het geld vooral opgegaan aan restauratie en groot onderhoud. Dat is nu wel afgerond. Nu is het een kwestie van onderhouden van het bestaande op de begraafplaats."

De plannen voor het onderhoud maakt de stichting samen met de gemeente, die eigenaar is van de begraafplaats. "Jaarlijks komen we bij elkaar om de plannen op elkaar af te stemmen en te bespreken. Dat is ook belangrijk, want de gemeente doet soms ook een aantal klusjes." In de afgelopen jaren is bijvoorbeeld een pad aangelegd en een aantal berken geplant.

'Dankbaar dat we kunnen bijdrage'

De samenwerking ontstond nadat iemand van de stichting in 2015 aanklopte bij de gemeente. "Wij hebben zelf de capaciteit niet om de begraafplaats te onderhouden. Er moesten keuzes gemaakt worden wat we wel gingen doen en wat niet", vertelt Bart-Jan de Haas van de gemeente Assen. "Mede daardoor waren sommige delen vervallen", wijst hij op het onderhoud dat bleef liggen. "Dat we nu samen met de stichting alles weer kunnen opknappen, daar zijn we dankbaar voor."

"Eigenlijk is het met de stichting 'één plus één is drie'. Zij doen het werk, en wij kunnen daarbij helpen. Daarnaast is het ook mooi om de vrijwilligers zo te zien", gaat De Haas verder. "Samen maken we er werk van. En kan het alleen maar mooier worden dan dat het was." Door het restaureren ontstond de mogelijkheid om van de begraafplaats meer een park te maken, dat is gericht op cultuurhistorie en herdenken.

Onthulling gerestaureerde gietijzeren monumenten

Een ander hoogtepunt voor de Noorderbegraafplaats is de onthulling van de gerestaureerde gietijzeren rijksmonumenten. Het is de laatste rustplaats van de familie Brumsteede en Servatius-Van Bulderen. Ruim twee jaar lang is restaurateur Ron Caspers bezig geweest om al het gietijzer weer piekfijn in orde te krijgen. "Het meest bijzondere aan deze klus is dat je aan zo'n oud monument werkt, dat zo vervallen is en dat je dan nu dit resultaat hebt", vertelde hij eerder aan RTV Drenthe tijdens het terugplaatsen van het monument.