Assenaar die zich wilde laten doodschieten voorlopig niet naar Pieter Baan Centrum

De man wilde volgens het Openbaar Ministerie op 10 oktober een agent doden met een mes. Volgens zijn advocaat Judith Kwakman wilde hij juist dat agenten hem zouden doodschieten.De Assenaar woonde in oktober in een woongroep van Cosis in Emmen. De man woonde daar tijdelijk. Volgens zijn advocaat was er geen plek in zijn eigen woongroep van Cosis in Assen. De man kreeg daar vanwege zijn autisme te veel prikkels. In afwachting van een nieuwe woonplek, woonde hij tijdelijk in Emmen.Na een week werd de man gebeld door een leidinggevende van Cosis dat hij diezelfde dag de woning moest verlaten, volgens advocaat Judith Kwakman. Toen de man aangaf dat hij niet de woning wilde verlaten, werd de politie door een Cosis-medewerkster ingeschakeld.Toen de politie zijn appartement opende, stormde hij met messen op de agenten af. De voorste agent droeg een schild, wat standaard is bij een uithuiszetting. Twee agenten schoten op de man, waardoor hij een verbrijzeld been opliep. De man loopt daardoor met een kruk, zo bleek tijdens de zitting.Tijdens de zitting werd niet inhoudelijk op de zaak ingegaan. Dit was wel de bedoeling, maar nog niet alle rapporteren zijn af. Daarom werd tijdens de zitting vooral gesproken over een eventuele opname in het Pieter Baan Centrum (PBC) in Almere, een advies van één van de betrokken psychiaters.De psychiater gaf aan niet volledig met de man in gesprek te komen. In het PBC zou hij verder onderzocht kunnen worden. Een andere psycholoog die ook met de man sprak adviseert tbs met voorwaarden.Zowel de officier van justitie, als de advocaat van de man en de rechtbank zien niet het nut in van een extra onderzoek, ook omdat de inhoudelijke behandeling van de zaak zo verder uitgesteld moet worden.“Het is juist goed dat hij dit zo heeft gedaan, in plaats van agressief te worden. De psychiater had een nieuwe poging moeten doen”, vindt zijn advocaat. Daar is de rechtbank het mee eens. Zij vindt dat de psychiater opnieuw het gesprek met de man moet aangaan. Daarnaast vinden ze een onderzoek in het PBC vooralsnog niet nodig, omdat de rapportages al veel informatie geven.De behandeling van de zaak staat vooralsnog gepland op 2 juli.