COA Ter Apel geplaagd door hoger ziekteverzuim

Het aanmeldcentrum in Ter Apel is op dit moment het enige in ons land. Iedereen die asiel in Nederland wil aanvragen, moet eerst daarheen. Sinds het najaar is de asielinstroom groter dan normaal en is het centrum regelmatig overbevolkt. Vorige week dinsdag dreigden tientallen asielzoekers noodgedwongen in de buitenlucht te moeten slapen omdat voor hen geen plaats was in het centrum.