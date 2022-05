Hemelvaartconcours in Roden terug van weggeweest

Zeg Hemelvaartsdag en een echte Roner zal direct roepen: 'Kleintje Rodermarkt! De echte paardenliefhebber noemt vervolgens in één adem het bijbehorende Hemelvaartsconcours in Roden. Na twee jaar gedwongen afwezigheid, staat het vrolijke evenement eindelijk weer op de rol.

Het betekent goed nieuws voor de Vereniging voor Volksvermaken Roden. Het Hemelvaartconcours is namelijk het evenement dat voor de 'geboorte' van de vereniging zorgde. "In 1939 besloten een paar wijze heren een concours op Hemelvaartsdag te organiseren, net als een bokswedstrijd", weet voorzitter Lammert Kalfsbeek. "Later werd de bokswedstrijd vervangen door een kermis en kwam er een braderie bij. Zo ontstond Kleintje Rodermarkt."

Geen salto's meer

De afgelopen twee jaar lag Kleintje Rodermarkt stil. Datzelfde geldt dus voor het befaamde concours. Zonde, vindt onder meer Jan Dolfing. De paardenman uit Vries betrad 53 jaar geleden voor het eerst het gras in Roden. "De wedstrijd in Roden stond - samen met Eext - altijd als eerst op het paardensportprogramma. Je moest je snel opgeven, anders was je te laat. Wij hielden onze agenda op Hemelvaartsdag ieder jaar vrij, want we wisten dat we naar Roden gingen."

Tijdens het laatste concours in 2019 was Dolfing nog van de partij. Sterker nog: hij viel in de prijzen. Toch twijfelt hij of hij dit jaar weer op de startlijst zal staan. "In salto's en zo ben ik niet meer zo goed. Maar ik rij de laatste tijd wel weer. Ik weet nog niet wat ik ga doen."

Droom

Ellen Wynia uit Steenbergen weet het wel. Zij zal weer meedoen aan de dressuurwedstrijd. Deze vindt traditiegetrouw plaats rondom de duiventil van Landgoed Mensinge. Idyllischer kan haast niet. "Het is een mooi terrein en een uniek concours", zegt Wynia. "De meeste dressuurwedstrijden trekken niet veel toeschouwers, maar hier is het altijd druk."

Niet in de laatste plaats vanwege de combinatie met Kleintje Rodermarkt. "En dan is er nog het strodorp bij het concours", zegt Wynia. "Het totaalplaatje is gewoon heel goed. Toen ik hier vroeger kwam, was het al mijn droom om hier te mogen rijden."

Altijd goed

Het concours in Roden wordt nog op gras verreden. Dat is anno 2022 uniek te noemen. "De meeste wedstrijden zijn op zand", zegt Wynia. "Dat is makkelijker voor de ruiters, want je hoeft dan geen ijzers onder te doen."

Ander voordeel van zand is dat de ondergrond er altijd strak bijligt. "Maar hier in Roden is het veld eigenlijk ook altijd goed", aldus Wynia. "Het is hier onder iedere omstandigheden goed te berijden."

'Kleintje volgens het boekje'

Ondertussen doet de organisatie er alles aan om een goed deelnemersveld te krijgen. "Je merkt dat de ruiters zelf nog zoekende zijn. We moeten er even aan trekken om ze naar ons concours te krijgen. De feestvierders en bezoekers van de kermis komen wel, nu de paardenliefhebbers nog", zegt Kalfsbeek.