Administratief 'gedoe' dreigt vanaf juli voor grenswerkers

VNO NCW/MKB Noord maakt zich 'lichte zorgen' over de situatie van thuiswerkende grenswerkers na het einde van de coronapandemie. Een brief is, in samenwerking met andere regionale werkgeversorganisaties, inmiddels gestuurd naar de ministers Sigrid Kaag van Financiën en Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Zonder deze regeling wordt het volgens de opstellers van de brief een heel 'gedoe' voor zowel de grenswerker als diens werkgever om (deels) thuis aan de slag te blijven. De werkgever moet hem of haar dan namelijk sociaal verzekeren in het land waar hij of zij woont. Tegelijkertijd moet een deel van het loon belast worden in het land waar de werkgever is gevestigd. Voor de grenswerkers in kwestie kan dit betekenen dat ze geen aanspraak meer kunnen maken op de aftrek van hypotheekrente, waarschuwen de werkgeversorganisaties.