Wat mag je wel en niet door de wc spoelen?

De voorstelling is een samenwerking van theatergezelschap De PeerGroup en waterschap Hunze en Aa's. Het verhaal gaat over het meisje Jans dat een liefdesbrief zoekt die ze per ongeluk door de wc heeft gespoeld. Het publiek krijgt een voorstelling over de rioolwaterzuivering en tegelijkertijd over een pril liefdesverhaal te zien.De voorstelling is gemaakt voor kinderen vanaf acht jaar. Waterschap Hunze en Aa's hoopt met de voorstelling scholieren wat te leren over hoe belangrijk schoon water is en hoe je daar zelf wat aan kan bijdragen. "Ik heb er zelf ook heel veel van geleerd", zegt actrice Elène Zuidmeer. "Ik gooide zelf altijd soep door de wc, weet je wel. Ik wist niet echt dat dat een probleem was."De voorstelling wordt volgende week tien keer opgevoerd en is inmiddels helemaal vol. Bezoekers konden zich gratis opgeven via de site van de PeerGrouP. Theatergezelschap de PeerGrouP hoopt de voorstelling ook op andere zuiveringsinstallaties in Nederland te kunnen spelen.