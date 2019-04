Opstootje in 'asielbus' tussen Emmen en Ter Apel gefilmd

Op de zogenoemde 'asielbus' zijn regelmatig problemen met lastige asielzoekers die afkomstig zijn uit veilige landen. Op de beelden is te zien dat de jongemannen, van wie één een vervoerbewijs lijkt te hebben, alle vier met de bus mee willen, dat meldt RTV Noord De stewards laten dat niet toe, waarna een worsteling ontstaat.Qbuzz reageert geschokt op de beelden. Volgens woordvoerder Michel van der Mark had één van de personen een geldig kaartje, de rest niet."Er wordt gescholden, geschopt tegen de bus. Het is intimiderend en schokkend om te zien. Ik ben ervan geschrokken. We horen de verhalen, we spreken de chauffeurs. Maar het zien komt nog dichterbij. Dit is een tandje erger dan normaal, maar dit is ook weer niet veel extremer dan wat er dagelijks gebeurt."Op Lijn 73 hebben buschauffeurs al langer last van asielzoekers van het azc in Ter Apel. De problemen zijn zo frequent dat de chauffeurs enkel rijden met beveiligers. Onlangs werd bekend gemaakt dat er voor de veiligheid een aparte pendelbus gaat rijden tussen het azc en het station in Emmen.Gisteren oordeelde de Tweede Kamer nog dat die pendelbus niet gratis mag worden. Staatssecretaris Mark Harbers gaat daarnaast onderzoeken of asielzoekers uit veilige landen apart kunnen worden opgevangen.