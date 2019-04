FvD-bestuur vraagt oud-Hijkenaar Otten om ook als fractiemedewerker terug te treden

De oud-Hijkenaar was twee jaar medewerker bij de fractie en komt eind volgende maand waarschijnlijk in de Eerste Kamer als fractievoorzitter van FvD. Dat meldt de NOS Otten noemt de tweet van Baudet 'niet zo handig'. "Het partijbestuur, waar ik zelf in zit, gaat helemaal niet over contracten van medewerkers van de Tweede Kamerfractie. Dat is een zaak van de Tweede Kamerleden", aldus Otten.Hij erkent dat er wordt gepraat over zijn toekomstige positie. "We zijn inderdaad in gesprek over de invulling van mijn nieuwe rol in de Eerste Kamer. De gesprekken hierover zijn nog gaande en het lijkt me beter om deze tussen partijen te voeren en niet via Twitter."Gisteren werd bekend dat Otten zijn functie als penningmeester neerlegt. Hij heeft dat besluit zelf genomen en het zou niets te maken hebben met zijn interview in NRC afgelopen zaterdag, waarin hij stevige kritiek uit op Thierry Baudet. Volgens Otten vaart de partijleider een te rechtse koers en moet hij andere volksvertegenwoordigers meer bij de partij betrekken.Baudet zei gisteren dat hij verrast was door het kritische interview van Otten, maar hij ontkent dat er sprake is van een richtingenstrijd.Het vertrek van Otten uit de Tweede Kamerfractie is wel "eervol", staat in de tweet van Baudet. "We wensen hem alle succes in zijn nieuwe rol als beoogd Eerste Kamerlid!"