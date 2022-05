Geen tbs voor Pessenaar voor bedreigingen aan ambtenaren Hoogeveen

De 51-jarige Daniel L. uit Pesse hoeft niet naar de tbs-kliniek voor het bedreigen van ambtenaren van gemeente Hoogeveen. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste hiervoor wel tbs met dwangverpleging. Volgens de rechter is het zinvoller dat de gemeente Hoogeveen en de Hoogeveense ombudsman met L. in gesprek gaan om een einde te maken aan zijn bedreigingen aan het adres van de ambtenaren.

De man ligt al negen jaar met de gemeente in de clinch over zijn uitkering. L. vindt dat hij recht heeft op bijstand, maar krijgt die niet. Sindsdien bestookt hij de ambtenaren van de sociale dienst met dreigmails en -brieven. Ook dreigde hij een ambtenaar een rattenverdelgingsbureau op zijn dak te sturen, als die niet het uitkeringsgeld uitbetaalde.

Laptop

Ook stuurde L. regionale media mails met de aankondiging van een executie van dezelfde ambtenaar. De rechter vond dat L. ver over de schreef ging. De advocaat van L. vond dat de laptop van de man uit Pesse op onterechte wijze in beslag is genomen. Dit zou gevolgen moeten hebben voor de verdere vervolging van L., zei de raadsman eerder tijdens de rechtszitting.

Brug te ver

De rechter is het met de advocaat eens dat deze inname niet op de juiste wijze is verlopen, maar om de verdere vervolging van L. te staken was voor de rechter een brug te ver.

Naast de tbs-maatregel, eiste het OM een celstraf van 269 dagen. De rechter vond een celstraf van 200 dagen meer passend, minus een strafkorting van 20 dagen voor het onterecht innemen van de laptop.

Geen advies

De geëiste tbs-maatregel veegde de rechter ook van tafel, omdat deskundigen dit niet hadden geadviseerd. De psycholoog en psychiater waren het onderling niet eens over de toerekeningsvatbaarheid van L. en konden geen behandeladvies gegeven. Een tbs met voorwaarden (zonder gedwongen behandeling) is volgens de rechter ook geen optie omdat L., naar verwachting, dwars tegen de opgelegde voorwaarden in zal gaan.