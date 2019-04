Vermilion: 'Er is helemaal geen sprake van lekkage in boorput Nijensleek

Het gaat om een werkprogramma waarin staat wat Vermilion allemaal gedaan heeft bij de put. Milieudefensie Westerveld had om openheid van zaken gevraagd en via een WOB-procedure de gegevens opgevraagd bij het SodM (Staatstoezicht op de Mijnen).Het SodM is bereid de gegevens te verstrekken, maar Vermilion wil dit niet en tekent bezwaar aan. "Er staat allemaal concurrentiegevoelige informatie in. Dat willen we niet op straat hebben. Daarom willen we het niet openbaar maken", zo zegt Baars in een reactie.Het gasveld bij Nijensleek wordt al jaren niet meer gebruikt. Er wordt nu boorwater via een dubbelwandige buis de grond ingepompt. Water afkomstig van andere winlocaties van Vermilion.In februari van dit jaar is de binnenste buis vervangen vanwege corrosie. Er was kans op lekkage. In het monitoringssysteem kwam het defect naar voren volgens Vermilion.Maar een lekkage is er nooit geweest volgens woordvoerder Hidde Baars. "Je meet de druk tussen de twee buizen. Als die druk niet klopt, dan is er iets aan de hand en moet je actie ondernemen. Het gaat er om dat dit boorwater niet buiten de buis komt. En dat is ook niet gebeurd."Gemeenteraadsleden reageren via de media op de kwestie. Ze vinden dat Vermilion openheid van zaken moet geven. De Canadese gasmaatschappij stoort zich er aan dat er onrust ontstaat, terwijl dat niet nodig is volgens Baars. Er wordt gewerkt aan een brief die gericht is aan de gemeenteraad.Vermilion wordt vaker verweten niet open en transparant te communiceren. Onder andere door Gasdrovf, een initiatief van verontruste burgers. En ook Milieudefensie Westerveld kijkt kritisch mee met wat Vermilion doet.Baars ontkent dat in dit geval er geen communicatie is geweest. "We hebben de werkzaamheden gemeld. Ook bij de gemeente. We hebben zeventig brieven verspreidt in de omgeving, we hebben contact gezocht met de basisschool, de dorpsgemeenschappen ingelicht. We hebben ook geen klachten gehad. Wat moeten we nog meer?Maar als het dan geen geheim is, waarom wordt het werkprogramma niet openbaar gemaakt? "In het werkprogramma staat wat we van plan zijn en wat we doen. Maar nogmaals, er staat bedrijfsgevoelige informatie in. Dat willen we niet op straat hebben."