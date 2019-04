Qbuzz klaar met overlastgevende asielzoekers: 'COA is nu aan zet'

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moet volgens Qbuzz nu een oplossing bedenken. "Vandaag hebben we een gesprek met het COA", vertelt Van der Mark. "Er moet overlegd worden over de mogelijkheid om vooraf te betalen en hoe het COA dat gaat organiseren."Van der Mark wil niet dat de lastige asielzoekers in de bus een kaartje kopen. "Er moet geen geld meer tevoorschijn worden getoverd, want dan heb je weer een discussie. Dit moet gewoon vooraf betaald zijn."Aanleiding van deze oproep van Qbuzz is een filmpje vanuit de bus dat gisteren opdook. Op die beelden is te zien dat vier jongemannen en twee toezichthouders een aanvaring hebben. Een van de asielzoekers had een vervoerbewijs, maar de rest niet.Qbuzz-woordvoerder Van der Mark vindt de beelden schokkend, maar kijkt er niet meer van op. "We hebben drie, vier keer per week dit soort incidenten. Dit is redelijk normaal, terwijl het eigenlijk helemaal niet normaal is", stelt hij. Overigens zegt Van der Mark dat dit incident iets verder uit de hand liep dan andere keren.De lastiggevallen toezichthouders doen aankomende maandag aangifte. Van der Mark verwacht daar weinig van, omdat de groep volgens hem geen strafbare feiten pleegt. "We kunnen deze jongens weer bij onze bus verwachten." En dus blijft het probleem zich herhalen. "Er komt geen einde aan. Het is best intimiderend en bedreigend, ze weten nét het randje op te zoeken."Onlangs werd gesproken over een aparte busverbinding voor de overlastgevende asielzoekers. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wilde een proef met een aparte, gratis verbinding naar het asielzoekerscentrum in Ter Apel, maar de Tweede Kamer voelde daar weinig voor. Qbuzz vindt dat jammer. "Het idee van zo'n pendelbus kwam bij onze chauffeurs vandaan", zegt Van der Mark. "We willen dat dit probleem niet meer bij ons ligt."Gisteren meldde RTV Noord dat Drenthe Tours vanaf mei drie maanden lang de pendeldienst gaat uitvoeren. Qbuzz-woordvoerder Van der Mark zei dat Drenthe Tours daarmee voor z'n beurt spreekt, omdat er nog geen contracten zouden zijn getekend. "Het COA is eerst aan zet om een oplossing te bedenken voor de betaling."