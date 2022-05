Roelie Lubbers neemt afscheid van Emmer wielerklassieker: ‘Gouden jaren bij Gouden Pijl’

Joop Zoetemelk

Ze heeft veel om op terug te kijken. Een paar van haar meest trotse momenten: het binnenhalen van Aleksandr Vinokourov en Marianne Vos in 2012. "Beide waren op dat moment Olympisch kampioen. Huldigen mochten we ze niet, dat moest als eerste in hun eigen woonplaats begrepen we. Dus hebben we beiden een schilderij aangeboden."

In 2017 lukte het de organisatie om wielerlegende Joop Zoetemelk te strikken. "Hij leidde op dat moment een wat teruggetrokken bestaan. Maar opeens hadden we hem aan de lijn." Naast Zoetemelk trad ook Jan Janssen aan. "Hadden we de echte cracks van de wielersport bij ons op de stadsvloer." Het waren gouden jaren, blikt ze terug.

Nieuw elan

Het Emmer wielercriterium is al ruim 40 jaar een begrip en lokt altijd veel bezoekers vanwege de profwielrenners die na de Tour de France Emmen aandoen. Naast de sport staat ook vermaak centraal met veel muziek en kermis.

De Gouden Pijl moet het straks zonder Lubbers stellen. De aankomende editie, de tiende waar Lubbers als voorzitter bij betrokken is, wordt haar laatste. "Je moet bevlogen zijn om dit soort dingen te doen. Na enige tijd kan dat afnemen, dat is makkelijk zat." Het is tijd voor nieuw elan, vindt ze. "Het is bovendien een leuke functie die ik een ander ook graag gun."

Speakers op de stadsvloer

Lubbers, van huis uit accountant, is al van jongs af aan bekend met de Pijl. "Mijn vader is een enorme sportliefhebber. Bij de Gouden Pijl zag hij de renners die ook deelnamen aan de Tour de France." Als kind ging Lubbers aan de hand van haar vader dan mee. Zelf viel haar de spanning en de sfeer op. "De vibe van een grote groep toeschouwers bij elkaar, de speakers die over de stadsvloer galmen en de volgauto's die achter de renners aan razen. Het was de sensatie van dat alles."

Hoewel ze als puber meer oog had voor het bijbehorende amusement in de vorm van muziek. Want De Gouden Pijl is niet alleen fietsen, maar ook feest. "De Gouden Pijl is topsport en vermaak. Beide zijn niet de hoofdmoot, maar de combinatie maakt het tot een mooi evenement."