Nieuw-Weerdinger baalt van bezoek gemeentemedewerkers, en stapt naar rechter

Een bewoner van het Vledderdiep in Nieuw-Weerdinge vindt het onbegrijpelijk dat twee toezichthouders van gemeente Emmen in september 2019 zijn woning zijn binnengegaan. Hij beklaagde zich vandaag bij de Raad van State dat de burgemeester destijds toestemming heeft gegeven om zijn woning binnen te treden.

De toezichthouders kwamen op 17 september 2019 voor het eerst aan de deur. Zij zagen dat de ramen van de woning vochtig waren, en de ventilatiegaten dicht waren gestopt met papier. Er werd aangebeld, maar de bewoner liet de gemeentemedewerkers niet binnen. Van het bezoekje werd niets op papier gezet en er werden ook geen foto's gemaakt. ''We dachten aan koolmonoxide'', zei een gemeentewoordvoerder tijdens de zitting over het bezoek.

Twee weken later kreeg de Nieuw-Weerdinger opnieuw twee toezichthouders aan de deur, dit keer onder begeleiding van een politieman. Zij hadden een machtiging om de woning te betreden. De toezichthouders wilden de woning, bouwjaar 1900, controleren op naleving van het Bouwbesluit. Daar staan voorschriften in voor gebouwen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. Ze keerden onverrichterzake terug.

Van dit bezoek werd overigens wél een rapport opgemaakt. De bewoner heeft er goed de pest in, dat vreemden zomaar zijn huis zijn binnengegaan. De Raad van State viel erover dat van het bezoekje van 17 september geen rapport is opgemaakt. ''Waarom wilden jullie op 30 september naar binnen toe?'', vroeg de onderzoeksrechter. "Daarvan staat niets op papier."

In de zitting verklaarde de gemeente zich zorgen te maken over de Nieuw-Weerdinger, die handelt in legerdumpspul. De inwoner heeft volgens de gemeente 'een wat excentrieke levensstijl'. Beide partijen liggen overigens al in de clinch over bijgebouwen naast de woning van de man. De gemeente zegt dat het illegale bouwwerken zijn, die weg moeten.