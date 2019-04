61 kilo drugs voor Duitse markt in huis: vier jaar cel geëist

Voor het bezit van de harddrugs en betrokkenheid bij de export ervan naar Duitsland eiste het OM vandaag vier jaar cel tegen de man.Op een zaterdagavond werd de Emmenaar naar eigen zeggen benaderd om zijn huis beschikbaar te stellen voor de opslag van spullen. "Pas toen ze het brachten, wist ik dat het om drugs ging." Wie hem hadden benaderd, wilde hij niet zeggen.Dat de drugs in zijn huis tot pakketjes werden verwerkt die met de post naar Duitsland werden gestuurd, zei de man niet te hebben geweten. "Overdag was ik aan het werk." Hij werkte in een telefoonwinkel en gaf daarnaast muziekles op een school. De rechters hadden moeite hem te geloven. "Het was toch uw huis, waar u ook sliep? U woonde toch niet op Paleis Soestdijk", reageerde een van hen.De zaak kwam aan het rollen tijdens een politieonderzoek naar een andere zaak. Via het Team Criminele Inlichtingen kwam er informatie binnen over het 'inpakhuis' aan de Spehornerbrink in Bargerers. Op 28 oktober zou er vijftig kilo speed worden afgeleverd. Toen agenten, die het huis in de gaten hielden, zagen dat er boodschappentassen met spullen naar binnen gedragen werden, besloten ze in inval te doen.Binnen werden behalve de 22-jarige bewoner nog twee mannen aangehouden. Zij zouden hebben gewerkt als inpakker. Die twee moeten later nog voor de rechter verschijnen. Volgens de 22-jarige verdachte diende zijn huis sinds een paar weken als opslagplaats voor drugs. Dat hij bij de politie had verklaard dat het om een paar maanden ging, noemde hij in de rechtszaal een vergissing.Na 3,5 maand in voorarrest te hebben gezeten, kwam hij in februari onder strenge voorwaarden vrij. "In de gevangenis voelde ik me net een goudvis tussen de haaien", zei de verdachte tegen de rechters. De man had geen strafblad en mede omdat hij nog zo jong is, adviseerde de reclassering een celstraf gelijk aan het voorarrest met daarnaast 240 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf. De officier van justitie vond de zaak daarvoor te ernstig. "Hij was een belangrijke schakel in de drugshandel", zei ze.Advocaat Maartje Schaap gaf aan dat de man zich had laten leiden door het idee dat hij geld kreeg voor de opslag van de drugs. De gevolgen kon hij niet overzien en dat de man actief betrokken was bij de handel vindt Schaap niet te bewijzen. Zij vroeg de rechtbank om mee te gaan met het advies van de reclassering. Op 9 mei volgt de uitspraak.