Vooral Noordenveldse huurders krijgen steun bij betalen energierekening

In totaal heeft Noordenveld drie ton klaarliggen om zogeheten 'energiearmoede' aan te pakken. Dit geld gaat naar inwoners die veel last ervaren van de gestegen energieprijzen en geen geld hebben om snel maatregelen te nemen.

"We hopen dan ook dat veel huishoudens die te maken hebben met energiearmoede gebruik gaan maken van de mogelijkheden die we ze in de loop van dit jaar gaan bieden, zodat iedereen mee kan doen met de energietransitie", zegt wethouder Kirsten Ipema over de maatregelen.