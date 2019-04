Leerlingen Drenthe College terug uit de woestijn

Gisteravond werd de groep warm onthaald. "Het was fantastisch, iedereen stond ons op te wachten. Ouders, collega's en mijn kinderen waren er. Iedereen is bijna drie weken weggeweest, en dan ook naar de woestijn. Dat is toch iets anders dan een vakantie in Frankrijk", vertelt Mark Bouwman, een van de docenten.De studenten studeren aan het TT-instituut van het Drenthe College. Afgelopen studiejaar werkten veertien studenten aan het gereedmaken van de auto. "Vijf studenten van onze opleiding zijn geselecteerd, samen met één student van Sport en Bewegen. Met dat groepje leerlingen en twee andere collega's hebben we de rally gereden in Marokko en ook uitgereden."Helemaal probleemloos verliep het niet, maar dat is ook de bedoeling want de leerlingen moeten ervan leren. "Er moest veel gelast worden en we hadden wat problemen op elektronicagebied. We zijn elke dag tot 's nachts toe aan het sleutelen geweest met de leerlingen."Naast dat de reis een goed leermoment voor de studenten is, levert het ook geld voor het goede doel op. "We hebben geld ingezameld voor het KWF. We rijden ook voor de stichting Happy Smile. Het is een goed idee om op deze manier je steentje bij te dragen aan de maatschappij. Op die manier gaan we KWF een cheque overhandigen."Vorig jaar deed de opleiding voor het eerst mee, volgend jaar weer? "Als het aan het team ligt, willen we het wel weer gaan doen, maar we zijn afhankelijk van sponsoren."