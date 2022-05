Lekkerste biertje van Nederland komt van Maallust: 'Voelt als Olympisch goud'

Dat gebeurde op de Dutch Beer Challenge in Den Haag, in het kader van 'De week van het Bier'. Aan dit jaarlijkse evenement doen bierbrouwers uit het hele land mee, vertelt Henk Timmerman. De mede-eigenaar van Maallust zag hoe de Veenhuizer 'Weldoener' goud won in de categorie van blondbieren. "De winnaars van alle verschillende categorieën - zoals witbier, bockbier en blond - nemen het dan tegen elkaar op voor de titel 'Lekkerste van Nederland.' Ons bier is hieruit gekozen!"