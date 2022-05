Woningprijzen in Drenthe sinds crisis met 80 procent omhoog

In Drenthe is de gemiddelde verkoopwaarde van een koopwoning flink toegenomen. In het eerste kwartaal van dit jaar lag de prijs van een gemiddelde Drentse woning 80 procent hoger dan het tweede kwartaal van 2013, toen de huizenprijzen op een dieptepunt lagen.

Dat blijkt uit een analyse van recent bijgewerkte cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) door ANP/LocalFocus. Het CBS berekent de ontwikkeling van de woningprijzen met behulp van een prijsindex, waarbij naast de koopsom van verkochte woningen ook rekening wordt gehouden met eigenschappen als locatie, bouwjaar en energielabel.

Stijging in Noord-Drenthe het grootst

In Noord-Drenthe was de stijging van de verkoopwaarde van woningen het grootst. Afgelopen kwartaal kwam de toename in die regio uit op 82,9 procent. In Zuidoost-Drenthe ging het vorig kwartaal om een stijging van 79,2 procent, in Zuidwest-Drenthe om 77,5 procent.