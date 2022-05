Honderd opvangplekken voor asielzoekers in sporthal Vledder

Sporthal de Spronk in Vledder wordt vanaf morgenmiddag ingezet als noodopvanglocatie voor asielzoekers. De gemeente Westerveld wil met honderd plekken het aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten.

Momenteel wordt de sporthal ingericht als opvanglocatie. De verwachting is dat de honderd asielzoekers een week in Vledder verblijven. "Sportlessen en activiteiten voor de komende week zijn afgezegd. Naar verwachting verlaten de asielzoekers op 27 mei onze gemeente en kan de sporthal weer ingezet worden voor de gebruikelijke sportactiviteiten", meldt de gemeente.

In Westerveld werd al gekeken naar mogelijkheden om sporthallen in te richten als opvangplek voor het geval de toestroom van vluchtelingen flink zou toenemen. Burgemeester Rikus Jager: "Als gemeente zijn we graag bereid een helpende hand te bieden wanneer de nood hoog is. Het is van belang om als gemeenten samen te werken om schrijnende situaties zoals afgelopen week te voorkomen."