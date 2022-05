Evenementen onder druk door tekort aan EHBO'ers

Op een sportpark in Odoorn bereiden vrijwilligers de Drentse Wandelvierdaagse voor. Het evenement kon door corona vorig jaar niet doorgaan en de vrijwilligers moeten er even inkomen. Daarnaast zijn er dit jaar ook minder vrijwilligers, dus beginnen ze een week eerder. "Dat houdt in dat je evenveel werk moet doen, maar met minder mensen. Dus spreid je het uit in de tijd", legt voorzitter Andries de Vries uit.

De vrijwilligers van de eerste hulp komen nu vooral van EHBO-afdeling Klazienaveen. Maar die afdeling heeft niet genoeg voor een normale bezetting. "Het is midden in de week en het is in het hemelvaartweekend waarin al veel activiteiten zijn. Eén en één is dan echt wel vijf", legt Fenny Dekker van EHBO-afdeling Klazienaveen de precaire situatie uit.