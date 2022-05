Inwoners Noordbarge: 'Liever andere ontsluiting voor woningbouwplan Terra-terrein'

Inwoners van de wijk Noordbarge in Emmen zien graag een andere ontsluiting in het woningbouwplan voor het voormalige terrein van het Terra College bij de Noordbargerstraat. Op het oude schoolterrein verrijzen straks twaalf royale, vrijstaande woningen. Het nieuwe wijkje is straks enkel toegankelijk vanaf de oostelijk gelegen Scheperstraat. Wijkbewoners zien liever dat hiervoor de voormalige en westelijk gelegen toegangsweg naar de parkeerterrein van de inmiddels gesloopte school wordt gebruikt.

De huizen komen op de plek van de voormalige vmbo-locatie. Het uit 1978 stammende gebouw is inmiddels gesloopt. De leerlingen zitten sinds 2020 samen met die van het mbo iets verderop in een spiksplinternieuw onderkomen aan de Huizingsbrinkweg.

Voor de vrijgekomen ruimte bedachten projectontwikkelaars Peter van Dijk en Bemog het huidige plan. Vanavond vond er een inloopavond plaats in hotel Ten Cate aan de Noordbargerstraat. Tegen de woningen zelf lijkt geen enkel bezwaar te zijn.

Het plan sluit goed aan op het rustieke karakter van Noordbarge, meent bestuurslid Sikko Boelema van Plaatselijk Belang Noordbarge. "We zijn blij dat er geen kantoren komen of uitbreiding van de Jehovah's Getuigen (het hoofdkantoor grenst aan het desbetreffende terrein, red.)." Minder gelukkig is de wijkbestuurder met de keuze voor ontsluiting.

Een jaar geleden

Bij de huidige keuze moet het verkeer grotendeels door de wijk. Dat brengt extra verkeersdruk en mogelijke onveiligheid met zich mee, vreest het dorpsbestuur. Dan liever de voormalige toegangsweg naar het parkeerterrein als alternatief. In dat geval komen de nieuwe bewoners sneller uit op de Ermerweg. Dat er toch gekozen is voor de Scheperstraat, verbaast Boelema. "Aangezien wij al ruim een jaar geleden onze voorkeur hebben laten weten aan de gemeente."

'Bereid om aan te passen'

Projectontwikkelaar Van Dijk, zelf aanwezig tijdens de inloop, kon begrip opbrengen voor dit geluid, ook is hij als ontwikkelaar alleen verantwoordelijk voor de bewoning en niet de afwikkeling van het verkeer. "Hiervoor moeten we bij de gemeente zijn. Die is verantwoordelijk voor de inrichting."

Van Dijk beloofde morgenochtend meteen contact te zoeken met de gemeente. Volgens hem passeerden een aantal verkeersvarianten de revue en kwam deze opzet vervolgens uit de bus. Wat hem betreft kunnen inwoners rekenen op de medewerking van hem en Bemog. "Wij zijn bereid om zaken aan te passen."

Vraagprijzen

Wat betreft de realisatie van de twaalf woningen, verwacht Van Dijk tegen het einde van het jaar het startschot te geven voor de bouw. De bestemmingsplanwijziging is momenteel onderweg en de vergunningen worden tijdig aangevraagd. De bouwopdracht gaat binnenkort naar een aantal aannemers. Binnen twee maanden moet bekend worden wie de bouw voor zijn rekening neemt. Tegen die tijd worden ook de prijzen bekend.