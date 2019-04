Nieuw-Weerdinge krijgt eigen dorpspark

Mocht Emmen deze subsidie niet krijgen, gaat de gemeente het bedrag zelf betalen. "Het gaat sowieso gebeuren", aldus wethouder Jisse Otter.In dat gebied en in het gebied tussen de P. Beugelstraat, de J. Lokkerstraat en de H.E. Timmermanstraat heeft woningbouwvereniging Lefier de afgelopen jaren woningen gesloopt. "Dan hebben we het over 70 tot 80 woningen in de afgelopen jaren", aldus Otter. "Het gebied ligt er nu wat desolaat bij."Het is de bedoeling dat het een dorpspark wordt en dat omwonenden zich gaan buigen over de inrichting ervan. Plaatselijk Belang gaat samen met de gemeente informatie-avonden houden.Ook het Beertaplein voor MFC De Badde wordt opgefrist. Dit plein moet een betere uitstraling krijgen door nieuwe bankjes. Ook worden enkele plantenkooien verwijderd en worden de bovengrondse containers vervangen door ondergrondse containers. Ook komen er extra bomen.De aanpak van het Achterdiep en het Beertaplein komen voort uit de woon- en leefvisie die vorig jaar juni gepresenteerd is. De komende jaren worden er mogelijk andere projecten uit de visie uitgevoerd, zoals het aanpassen van de entree.