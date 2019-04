Bibi de Wit uit De Wijk verkozen tot Drentse Kei van 2019: 'Een echte topper'

Bibi studeert voor kok aan het Drenthe College in Meppel. Volgens de vakjury is ze 'een echte topper'. "Ze legt de lat heel hoog voor zichzelf. Ze weet ook dat ze meer moet doen dan gewoon naar school gaan. Zo heeft ze zelf een stage geregeld bij De Librije, met drie sterren. Je merkt veel passie voor het vak."Naast haar stages bij de sterrenrestaurants, doet ze ook mee aan kookwedstrijden en heeft ze een eigen kruidentuin thuis.Installatiebedrijf Harwig heeft van de mbo-school de Drentse Kei in de categorie leerbedrijven gewonnen. Volgens de jury is het bedrijf actief in de begeleiding van stagiairs, maar ook verbonden met het onderwijs door docentenstages en gastlessen.Ook wordt een team van de school in het zonnetje gezet. Dit jaar was dat het team van Entree in Assen. "Het team durft op basis van vertrouwen studenten en elkaar uit te dagen en moedigt elkaar aan het beste uit zichzelf te halen", zegt de vakjury over Entree.De prijzen werd uitgereikt tijdens de studiedag van de school 'DC Groeit' in het Rensenpark in Emmen. Via internet kon iedereen stemmen op de verschillende genomineerden. Bibi de Wit en Harwig worden door het Drenthe College voorgedragen bij de landelijke verkiezing van beste student en beste leerbedrijf.