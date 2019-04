28 maanden cel geëist voor brandstichting in 'aso-azc'

"Ik was ziek en niet bij mijn volle bewustzijn", zei de Algerijn in de rechtszaal in Assen. "Het was niet mijn bedoeling om brand te stichten." Hij liep die avond boos weg, nadat medewerkers van de ebtl hem niet hielpen, barricadeerde de deur van zijn kamer en stak gordijnen, lakens en handdoeken in brand op zijn bed.Medewerkers forceerden de deur en blusten de brand. De vlammen kwamen tot heuphoogte, verklaarde een van hen. Volgens zijn advocaat vertoonde de man 'bizar gedrag', na zijn arrestatie op het politiebureau in Assen. Hij was woest en smeerde zichzelf onder de poep. Ook wilde hij niet worden verhoord, zolang hij geen medicatie kreeg.Maar volgens een GGD-arts die de man onderzocht had hij de medicijnen helemaal niet nodig en gebruikte hij ze als genotsmiddel. De Algerijn bood in de rechtszaal zijn excuses aan voor zijn gedrag. De man had al in meerdere asielzoekerscentra gezeten voor hij in de ebtl werd geplaatst. Dit asielzoekerscentrum is speciaal voor overlast veroorzakende asielzoekers en heeft daarom de bijnaam 'aso-azc'. Er zijn er twee van in ons land, in Hoogeveen en Amsterdam.Onlangs werd bekend dat de regels worden aangescherpt, omdat uit onderzoek gebleken is dat het personeel de lastige groep bewoners niet aankan. Vorig jaar waren in de ebtl in Hoogeveen meerdere incidenten. Een dag na de brandstichting schopte een andere asielzoeker een medebewoner van de trap. Die raakte zwaargewond. De dader is veroordeeld tot zeven maanden cel.De Algerijn, die nu 5,5 maand vastzit, hoort zijn straf op 9 mei.