'NAM koopt zaak Stichting WAG af voor 1,8 miljoen euro'

De deelnemers van Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) hebben vanavond op de jaarvergadering groen licht gegeven voor het beëindigen van de juridische procedure tegen de NAM. Het bedrijf, waarvan het hoofdkantoor in Assen staat, betaalt in ruil daarvoor 1,8 miljoen euro. Het proces kostte sinds 2013 zo'n 3,7 miljoen euro.

Met het besluit komt er na meer dan acht jaar een einde aan de massaclaim die bedoeld is om waardedaling van woningen vergoed te krijgen. In Stichting WAG zijn huiseigenaren uit het aardbevingsgebied in Groningen verenigd, die kampen met de waardevermindering van onroerend goed als gevolg van de aardbevingen door gasboringen. WAG heeft op dit moment nog 1340 leden. Aan de massaclaim deden tot twee jaar terug nog zo'n 4750 mensen mee.

'Verhit'

Tientallen mensen verlieten vanavond voortijdig de Hoeksteenkerk in Middelstum, waar de besloten jaarvergadering plaatsvond. Een aantal van hen had naar eigen zeggen genoeg gehoord en beschrijft de sfeer als 'niet gezellig' en 'verhit'. Anderen vinden dat Stichting WAG 'capituleert' door akkoord te gaan met de 1,8 miljoen euro van de NAM.

Het gevoel dat bij deze deelnemers blijft hangen is echter dat ze met de rug tegen de muur staan en dus eigenlijk geen andere keus hebben dan akkoord te gaan met het voorstel om te stoppen. Een merendeel van de deelnemers kan echter wel leven met de keuze en loopt schouderophalend de kerk uit, maar niet voordat het bestuur een flink applaus kreeg.

Beste optie

Het bestuur van Stichting WAG begrijpt het gevoel van ergernis bij de deelnemers. "Ja, je staat inderdaad met je rug tegen de muur", zegt voorzitter Lolke Weegenaar van Stichting WAG tegen RTV Noord . Het bestuur vindt stoppen met de procedure toch de beste optie, ook gezien de financiële consequenties. "Je kunt wel door blijven vechten, maar waarvoor?"

1,8 miljoen euro

Het bestuur wil niet ingaan op het bedrag dat de NAM betaalt aan Stichting WAG, maar meerdere huiseigenaren bevestigen dat het gaat om 1,8 miljoen euro. In totaal kostte het proces 3,7 miljoen euro, waarvan nog 2 miljoen euro open staat. Met de 1,8 miljoen euro kan bijna het volledige gat worden gedicht. Weegenaar: "Wij hebben met de NAM afgesproken dat we dat voor ons houden."

Kritiek op succesfee

De meeste kritiek kreeg Weegenaar naar eigen zeggen op het betalen van de succesfee. Bij een toekenning van waardedaling moeten deelnemers van WAG een percentage betalen aan de stichting. "Mensen zeggen: waarom moeten we betalen als jullie de zaak beëindigen? Maar zonder WAG was er geen waardedalingsregeling bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen."

Het bestuur verwacht bovendien een kwart van die succesfee aan het einde van de rit terug te kunnen betalen aan de deelnemers, omdat ze verwachten een positief saldo over te houden. "Dat is uniek in binnen- en buitenland."

Voornemen was al bekend