TT Festival Assen kan na corona weer los: negen dagen feest in stad

Twee jaar geleden had de nieuwe Stichting TT Week Assen woeste plannen voor negen dagen feest in het stadscentrum rond de TT-races op het circuit van Drenthe. Maar corona stak in 2020 een spaak in het wiel, dus kwam er niets van die ambitie terecht. Komende editie gaat het alsnog gebeuren.

Hoofdingrediënten van het negendaagse festivalprogramma zijn de TT Kermis, drie TT-nachten met zo'n vijftig artiesten verspreid over zeven muziekpodia, de TT Night Ride met duizend motoren door de stad en een avond vol motorstunts. Nieuw zijn theatervoorstellingen in de Gouverneurstuin en cultureel vermaak kriskras door de stad.

Geen reuzenrad

Wat deze keer wel mist is de grote eyecatcher, het reuzenrad, dat enkele jaren op de kop van de Vaart stond. Daar komt nu het muziekpodium van de horeca aan de Markt met wat terrasjes. Ook het hoofdpodium dat altijd op het Koopmansplein stond verhuist. De mainstage staat straks in de Weiersstraat, omdat het vernieuwde stadsplein veel te krap is geworden voor vijfduizend man publiek. Het Koopmansplein biedt podium aan de Asser dj's van ClubNu, die anders aan de Oostersingel te zien waren. Op het plein goed voor zo'n 1500 man publiek, zo verwacht Ten Bosch.

Het wordt het eerste echte festival dat Stichting TT Week Assen straks houdt. De organisatie, onder leiding van Sander ten Bosch, nam de verantwoordelijkheid voor het festival een paar jaar geleden over van de gemeente Assen. Maar de eerste editie moest in 2020 op het laatste moment omgebouwd worden tot online-festival, als gevolg van de coronapandemie. In 2021 was er niks, ondanks vier scenario's die klaarlagen.