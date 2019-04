Tonnen aan tegenvallende verbouwkosten voor Emmen

Beide projecten vallen duurder uit dan op voorhand gedacht.In het Hospershuis bij het Rensenpark in Emmen moet flink verbouwd worden, omdat streekomroep ZO!34 daar intrek inneemt. Er was 50.000 euro voor de verbouwing gereserveerd, maar dit komt na een nieuwe schatting uit op 206.000 euro.Dit komt mede doordat het een monumentaal pand is. Daarvoor moest de gemeente adviseurs inhuren. Ook moet er van alles gebeuren op het gebied van achterstallig onderhoud, zoals lekkage van het dak, schilderwerk en brandveiligheid.De gemeente draait op voor de kosten. "Het is ons eigen pand", aldus wethouder Jisse Otter. De gemeente hoopt dat de omroep eind dit jaar in het pand kan.De verbouwing van de Dorpshoeve in Nieuw-Schoonebeek heeft al een jaar vertraging opgelopen. "Daar hebben we twee projectleiders versleten", zegt Otter.Inmiddels zijn de bouwkosten gestegen "en wij hebben het te goedkoop ingeschat." Er is 150.000 euro extra nodig, bovenop de vorig jaar beschikbaar gestelde 625.000 euro voor de verbouwing.Het dorpshuis moet een nieuwe dakbedekking krijgen. Daarnaast wordt de binnenkant onder handen genomen. Zo moet een toiletgroep verhuizen en komen er enkele nieuwe vouwwanden in. Ook worden plafonds, het hang- en sluitwerk, schilderwerk, verlichting en beveiliging vervangen.Het is de bedoeling dat die verbouwing aankomend najaar begint. Ook wordt er gekeken of stichting Dorpshoeve zelf werkzaamheden kan uitvoeren, zoals slopen of schilderen.