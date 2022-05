Wat vind jij? De uitleg van premier Rutte over zijn gewiste sms'jes is ongeloofwaardig

De oppositie in de Kamer ziet er een signaal in dat Rutte niet zoveel heeft met openheid. En van die nieuwe bestuurscultuur waar Rutte bij de start van het huidige kabinet over sprak is op die manier ook niets te merken. Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans stelt dat het weggooien van de sms-berichten "in strijd is met de letter en geest van Archiefwet & Wet open overheid".

Maar van de andere kant: is het nou echt belangrijk om sms'jes als 'bel me even' of 'ik ben een half uurtje later' te bewaren? Want om dat soort berichten ging het volgens Rutte: er is volgens hem niks belangrijks verloren gegaan.