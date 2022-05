Code geel voor verwacht onweer - maar je kunt het ook droog houden

Het heeft lang geduurd, maar er zit toch echt wat neerslag aan te komen. In de ochtend een paar verdwaalde spetters of buitjes, maar in de middag komt er meer aan. Daarom heeft het KNMI voor Drenthe code geel afgegeven van 15 tot 18 uur vanmiddag.

"Er kan veel water vallen in korte tijd, met onweer erbij, maar ik kan je nauwelijks vertellen waar die buien gaan vallen", aldus RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. "Ze zullen wel overtrekken, misschien is het Noorden aan de beurt, of juist de warme kant van de provincie, het Zuidoosten. Al verwacht ik het daar het laatst."

Of de buien zich ook houden aan de tijden die het KNMI voorziet is maar de vraag, denkt Van der Zwaag. "De buien kunnen soms net wat eerder komen. Maar als de kinderen na zessen aan hun Avondvierdaagse beginnen is het wel voorbij, dan zijn de buien naar Duitsland geschoven en wordt het ietsje koeler."

Ook morgen buien

Eerst wordt het vanochtend nog snel warm, met temperaturen tot 24 à 25 graden. Die temperatuur komt na de buien niet meer terug, en vannacht koelt het af tot onder de tien graden.